Компания Nissan начала делать детали к авто из листьев ананасов. Фото:

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Ракурс

Сировину для виробництва автомобілів з фруктових відходів розробили японські фахівці.

Японський автовиробник Nissan разом із компанією Food Reborn створили першу у світі зовнішню кузовну панель автомобіля з армованого пластику, основою якого стало перероблене ананасове листя. Дослідження показали, що цей матеріал міцніший на розрив, ніж звичайні природні композити з льону. Про це пише видання AutoBlog.

У Nissan кажуть, що щороку після збору врожаю понад 50 млн т ананасового листя опиняються на смітнику. Однак розроблений автовиробником процес перетворює ці відходи на придатні волокна, плоску пряжу і тканину. З цієї сировини вже створюють міцний композитний матеріал.

Зазначається, що з нового екологічного армованого пластику можна робити окремі зовнішні панелі кузова. При цьому Nissan не планує робити технологію ексклюзивною. Компанія вже уже передала Food Reborn ліцензію на технологію випуску пряжі, тканини та просочених смолою заготовок для формування деталей для авто. Цей матеріал, як вважають розробники, підійде не лише для автовиробництва, але й для спортивних товарів.

Наразі невідомо, чи з’являться деталі з фруктових відходів на серійних автомобілях. Однак кузовну панель для Nissan R35 GT-R із ананасового листя вже показали на виставці SAMPE Japan 2026 у Токіо.

Нагадаємо, хіміки Швейцарської вищої технічної школи Цюріха розробили спосіб перетворювати поліетиленові пакети й пластикові пляшки на міцний промисловий клей. Науковці стверджують, що їхній клей може з'єднувати метал, скло та дерево. І він клеїть настільки міцно, що його можна використовувати у виробництві транспорту й обладнання.

Джерело: AutoBlog