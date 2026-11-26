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Украина получила финансовую помощь по двум программам, фото: «Укринформ»
450 млн долларов получила Украина от Всемирного банка под гарантии правительства Японииhttps://racurs.ua/n217668-450-mln-dollarov-poluchila-ukraina-ot-vsemirnogo-banka-pod-garantii-pravitelstva-yaponii.htmlРакурс
Україна отримала від Світового банку та під гарантії уряду Японії 450 млн доларів.
Про це сьогодні, 26 листопада, повідомив у своєму Telegram-каналі прем'єр-міністр Сергій Корецький.
Ці кошти отримано за двома програмами:
- RISE — 225 млн доларів кожна для підтримки бізнесу. З них 190 млн — позика Міжнародного банку реконструкції та розвитку під гарантії уряду Японії, ще 35 млн — кредит Міжнародної асоціації розвитку;
- SURGE — 225 млн доларів для підтримки відбудови. Це позика Міжнародного банку реконструкції та розвитку також під гарантії уряду Японії. Вона спрямована на створення інституційних засад для впровадження і фінансування кліматично орієнтованого відновлення та відбудови України.
Корецький зазначив, що обидві програми працюють за одним принципом — кошти надаються за досягнуті показники.