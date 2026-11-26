Україна отримала фінансову допомогу за двома програмами, фото: «Укрінформ»

https://racurs.ua/ua/n217668-450-mln-dolariv-otrymala-ukrayina-vid-svitovogo-banku-pid-garantiyi-uryadu-yaponiyi.html

Ракурс

Україна отримала від Світового банку та під гарантії уряду Японії 450 млн доларів.

Про це сьогодні, 26 листопада, повідомив у своєму Telegram-каналі прем'єр-міністр Сергій Корецький.

Ці кошти отримано за двома програмами:

RISE — 225 млн доларів кожна для підтримки бізнесу. З них 190 млн — позика Міжнародного банку реконструкції та розвитку під гарантії уряду Японії, ще 35 млн — кредит Міжнародної асоціації розвитку;

SURGE — 225 млн доларів для підтримки відбудови. Це позика Міжнародного банку реконструкції та розвитку також під гарантії уряду Японії. Вона спрямована на створення інституційних засад для впровадження і фінансування кліматично орієнтованого відновлення та відбудови України.

Корецький зазначив, що обидві програми працюють за одним принципом — кошти надаються за досягнуті показники.