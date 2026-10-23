В Японії під час посадки загорівся український вантажний літак Ан-124 «Руслан». Фото:

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Український вантажний літак Ан-124 «Руслан» загорівся під час посадки в Японії.

Інцидент трапився 22 жовтня близько 19.20 за місцевим часом в японському аеропорту «Тюбу» в місті Токонаме, префектура Айті. Авіадиспетчери помітили вогонь на вантажному літаку, який приземлявся. Після короткої зупинки повітряне судно продовжило рух і вирушило на стоянку. Про це пишуть японське ЗМІ NHK, а також паблік FL360aero у соціальній мережі Х.

Посадкову смугу закривали на 15 хвилин. На місці події працювали екстрені служби. Згодом роботу аеропорту відновили в звичайному режимі.

Наразі відомо, що ніхто не постраждав. Наразі невідомо про серйозність пошкодження літака та причини пожежі.

Нагадаємо, в серпні в аеропорту Лейпцига поруч з українським вантажним літаком Ан-124 «Руслан» виявили дрон із вибухівкою. Цей аеропорт є важливим логістичним вузлом і задіяний для переправлення допомоги від західних партнерів до України. Німецька поліція розглядає цей випадок як можливий злочин щодо державної безпеки.

Джерело: NHK