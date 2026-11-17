Метод надшвидкісної фотографії створили японці. Фото:

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Ракурс

Метод надшвидкісної фотографії створили японці.

Науковці з Токійського університету розробили метод фотографування, який дозволяє за 11 кадрів зафіксувати процеси від фемтосекунд до наносекунд. Це допоможе вивчати явища, коли традиційні методи зйомки не можуть зафіксувати подію, яка відбувається дуже швидко. Про це повідомляє видання SciTechDaily.

Зазначається, що сучасні швидкі камери фотографують через однакові або майже однакові проміжки часу. А коли є обмеження доступних кадрів, то вчені повинні обирати між детальним записом початкової фази та спостереженням за подальшим розвитком процесу.

Однак дослідники з кафедри біоінженерії Токійського університету запропонували метод логарифмічної надшвидкісної фотографії. Вона передбачає не рівномірний розподіл кадрів у часі, а швидшу зйомку на початку процесу та більші проміжки між наступними знімками.

Щоб втілити задум у життя науковці вдосконалили систему STAMP, яка використовує надкороткі світлові імпульси для отримання послідовності зображень. Керувати інтервалами між кадрами допомагає метод BRIDGE, який розділяє світло на окремі діапазони довжин хвиль. Це дозволяє незалежно налаштовувати час їхньої реєстрації.

Нова методика передбачає, що 11 кадрів можуть охоплювати проміжок часу від фемтосекунд (квадрильйонних часток секунди) до наносекунд (мільярдних часток секунди).

У ході експериментів дослідники за допомогою ультракороткого лазерного імпульсу впливали на скло та гідроксиапатит — мінерал, який є одним з основних компонентів кісток і зубів. Отримані знімки показали як початкові зміни матеріалів, так і подальше утворення ударних хвиль та викид речовини.

Автори ідеї кажуть, що новий підхід особливо важливий для вивчення явищ, які складно відтворити абсолютно однаково.

Нагадаємо, вчені з Нідерландів розробили дрон, який поводиться наче птах. Для дрона розробили спеціальну антропоморфну кисть, пропорції якої нагадують будову людської кисті.

Перед посадкою на кілку дерева цей дрон обмацує її й встановлює, де вона розташована та під яким кутом знаходиться. Після цього безпілотник коригує власне положення та надійно хапається за неї. Далі може вимкнути двигуни й економити заряд акумулятора.

Джерело: SciTechDaily