Зразки гірських порід віком 3,95 млрд років знайшли на півночі Китаю. Фото:

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Зразки гірських порід віком 3,95 млрд років знайшли на півночі Китаю.

Наукове відкриття зробила група дослідників Китайської академії геологічних наук під керівництвом Ханьцяна Се. Геологи знайшли породи, коли вивчали комплекс порід у східній частині провінції Хебей. Знайти на планеті віком майже 4,5 млрд років каміння, якому 3,95 млрд років, не так вже й просто. Виявляється, знайдені породи булм з часів зародження земної кори. Про це пише видання Interesting Engineering.

Зазначається, що раніше єдиними відомими зразками такого віку вважалися стародавні породи комплексу Акаста на півночі Канади.

Науковці провели дослідження й з’ясували, що первісна базальтова кора спершу сформувалася і зазнала вивітрювання на поверхні планети, а потім була швидко затягнута вглиб мантії на глибину близько 50 км. А моделювання за допомогою комп’ютера показало, що матеріал частково розплавився під колосальним тиском у понад 1,6 гігапаскаля та за температури вище 700° за Цельсієм.

Китайські дослідники заявили, що заштовхнути поверхневий камінь на таку глибину могло лише явище ранньої субдукції, коли одна ділянка кори наповзає на іншу і занурює її в гарячі надра.

Нагадаємо, рештки древнього ссавця Megacauda sungei знайшли у Внутрішній Монголії, що в Китаї. Ця особина жила у річках і озерах цього регіону близько 165 млн років тому, тобто за часів динозаврів. Новий вид вже вивчила міжнародна команда вчених із Китаю, США та Німеччини.

Джерело: Interesting Engineering