У Китаї знайшли рештки водного хижака, який жив 165 млн років тому. Фото:

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Рештки древнього ссавця Megacauda sungei знайшли у Внутрішній Монголії (Китай).

Мегакауда живла у річках і озерах цього регіону близько 165 млн років тому, тобто за часів динозаврів. Рештки потрапили до Палеонтологічного музею Ляоніна в китайському місті Шеньян. Новий вид вивчила міжнародна команда вчених із Китаю, США та Німеччини. Результати дослідження опублікували в журналі Nature, пише агенція Reuters.

Дослідники кажуть, що Megacauda sungei — це пухнаста тварина, яка плавала як качконіс і полювала на рибу як видра. Цей ссавець, який мав хвіст, як у бобра, є найдавнішим з виявлених напівводних видів.

Довжина тварини становила 50 см, а вага — 1−2 кг. Мегакауда мала схожі з людиною анатомічні особливості. У неї була така ж м’язово-скелетна структура глотки, яка дозволяє ковтати пережовану їжу шматочками, а не великими порціями.

Виявлення мегакауди доповнює зростаючу кількість свідчень того, що ссавці можуть бути екологічно різноманітними, навіть в екосистемі, де домінують динозаври, — каже палеонтолог з Чиказького університету Чже-Сі Лу.

Нагадаємо, у польському заповіднику Люблінець біля ставка лісники встановили попереджувальний знак про бобрів, які робили шкоду біля водойми. Однак бобри погризли табличку, яка попереджала людей про них самих.

Джерело: Reuters