Автопилот остановил Tesla после «отключки» пьяного водителя в Норвегии

Владелец Tesla Model S потерял сознание из-за интоксикации алкоголем, находясь за рулем. Автопилот Tesla заметил это, замедлил движение, а потом остановил электрокар. Инцидент произошел на дороге в Норвегии.

24-летний водитель электрокара был пьян и уснул за рулем во время движения. Но система автоматического управления электрокара обнаружила, что водитель прекратил реагировать, после чего позволила машине оставаться в пределах полосы, а затем затормозила и включила аварийные сигналы. Инцидент зафиксировали очевидцы. Об этом пишет Daily Mail.

Полиция Норвегии рассказала, что в результате инцидента никто не пострадал. У водителя подтвердили признаки опьянения. У него отобрали удостоверение на право управления авто.

В Tesla утверждают, что использование их системы автопилота и других функций системы безопасности в несколько раз снижает аварийность на дорогах. Однако функция автопилота не оказывает транспортное средство вполне автономным, а значит водитель должен оставаться бдительным и готовым взять контроль за автомобиль.

Источник: Daily Mail.

Tesla owner in Norway suffers unconsciousness while driving, Tesla autopilot detects it, slows, comes to a stop so EMS can help @elonmusk@Tesla



pic.twitter.com/kl1CEeiHDi

— Austin Tesla Club (@AustinTeslaClub) July 31, 2021