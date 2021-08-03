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Ракурс
Автопилот остановил Tesla после «отключки» пьяного водителя в Норвегии

Автопилот остановил Tesla после «отключки» пьяного водителя в Норвегии (ВИДЕО)

3 авг 2021, 12:00
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Владелец Tesla Model S потерял сознание из-за интоксикации алкоголем, находясь за рулем. Автопилот Tesla заметил это, замедлил движение, а потом остановил электрокар. Инцидент произошел на дороге в Норвегии.

24-летний водитель электрокара был пьян и уснул за рулем во время движения. Но система автоматического управления электрокара обнаружила, что водитель прекратил реагировать, после чего позволила машине оставаться в пределах полосы, а затем затормозила и включила аварийные сигналы. Инцидент зафиксировали очевидцы. Об этом пишет Daily Mail.

Полиция Норвегии рассказала, что в результате инцидента никто не пострадал. У водителя подтвердили признаки опьянения. У него отобрали удостоверение на право управления авто.

В Tesla утверждают, что использование их системы автопилота и других функций системы безопасности в несколько раз снижает аварийность на дорогах. Однако функция автопилота не оказывает транспортное средство вполне автономным, а значит водитель должен оставаться бдительным и готовым взять контроль за автомобиль.

Источник: Daily Mail.

Источник: Ракурс


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