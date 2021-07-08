Tesla протаранила маршрутку в Киеве

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Ракурс

ДТП в Киеве произошло 8 июля при участии Tesla и маршрутного такси — электрокар влетел в общественный транспорт на выезде с улицы Корсунской на улицу Генерала Наумова. По словам водителя маршрутки, легковой автомобиль двигался со скоростью более 100 км/ч.

Когда маршрутное такси выезжало с улицы Корсунской, прозвучали два скрипа резины, после чего произошел сильный удар, — пишет в Фейсбуке «Киев оперативный».

Там напомнили, что перед выездом расположены два «лежачих полицейских» и пешеходный переход.

В результате ДТП маршрутному такси смяло и пробило бок, а Tesla получила серьезные повреждения передней части.

По словам очевидцев, в момент столкновения в электрокаре находился только водитель, а в маршрутке, помимо водителя, были еще три пассажира. К счастью, ни один из участников аварии не пострадал.