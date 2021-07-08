Мендель показала обложку своей книги «Каждый из нас - президент»

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Ракурс

Юлия Мендель, бывшая пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского, написала книгу о «самоидентификации украинцев». По ее словам, книга посвящена украинской политике, работе спикером Владимира Зеленского, а также содержит «некоторые инсайды о принятых решениях».

8 июля Мендель на собственной Фейсбук-странице показала, как будет выглядеть обложка ее детища.

Недавно бывшая пресс-секретарь президента опубликовала фрагмент книги, где раздумывала над языковым вопросом и идентичностью украинцев. Мендель поставила в пример Германию как нацию, «которая имеет генетический код счастья».

Знаете ли вы, что во время реконструкции здания Рейхстага были обнаружены надписи солдат красной армии? Среди прочего и дискуссионную, но, возможно, самую откровенную тогдашнюю надпись: «Я еб… Гитлера в зад». Ее решили сохранить, как и остальные, — указала экс-спикер Зеленского.

Она считает, что мир «демонополизирует русский язык, пока часть украинцев делает проигрышные попытки построить украинскую идентичность на отвержении всего российского».

Напомним, Зеленский назначил Мендель своим пресс-секретарем 3 июня 2019 года. Тогда ее выбрали на конкурсе среди почти 4 тыс. кандидатур. В апреле 2021 года она оставила пост спикера Зеленского. Мендель имеет научную степень кандидата филологических наук.

Как пишут СМИ, ее планируют назначить внештатным советником руководителя Офиса президента Андрея Ермака. Мендель будет отвечать за работу с иностранными изданиями.