Мендель показала обкладинку власної книги

https://racurs.ua/ua/n157173-mendel-pokazala-obkladynku-vlasnoyi-knygy-foto.html

Ракурс

Юлія Мендель, колишня прес-секретарка президента України Володимира Зеленського, написала книгу про «самоідентифікацію українців». За її словами, книга присвячена українській політиці, роботі спікером Володимира Зеленського, а також містить «деякі інсайди ухвалених рішень».

8 липня Мендель на власній Фейсбук-сторінці показала, як виглядатиме обкладинка її дітища.

Нещодавно колишня речниця президента опублікувала фрагмент книги, де помізкувала над мовним питанням та ідентичністю українців. Мендель поставила українцям у приклад Німеччину як націю, «котра має генетичний код щастя».

Чи знаєте ви, що під час реконструкції будівлі Рейхстагу було виявлено написи солдатів Червоної армії? Серед іншого й дискусійний, але, можливо, найвідвертіший тогочасний напис: «Я їб… в Гітлера в зад». Її вирішили зберегти, як і решту, — вказала екс-спікер Зеленського.

Вона вважає, що світ «демонополізує російську мову, поки частина українців робить програшні спроби побудувати українську ідентичність на відкиданні всього російського».

Нагадаємо, Зеленський призначив Мендель своєю речницею 3 червня 2019 року. Тоді її обрали на конкурсі з-поміж майже 4 тис. кандидатур. У квітні 2021 року вона залишила посаду речниці Зеленського. Мендель має науковий ступінь кандидата філологічних наук.

Як пишуть ЗМІ, Мендель планують призначити позаштатним радником керівника Офісу президента Андрія Єрмака. Вона відповідатиме за роботу з іноземними виданнями.