Ініціатор появи приватної армії в Україні через Деркача вийшов на офіс Зеленського - Time

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Ерік Прінс, засновник американської військової компанії Blackwater, хотів створити в Україні приватну армію і отримати пакет акцій «Мотор Січі». У 2020 році він пропонував Києву створити ПВК з бюджетом 10 млрд дол., до складу якої входили б ветерани бойових дій на Донбасі.

Прінсу вдалося досягти попередніх домовленостей із урядом України, але наразі проект призупинився через зміну влади у США й санкції проти причетних до перемовин людей (зокрема, потрапляння у «чорний список» Вашингтона проросійського нардепа Андрія Деркача).

Про це повідомило видання Time із посиланням на понад десять джерел у США та Україні.

Прінс зацікавився військово-промисловим комплексом України у 2019 році, пригадує екс-депутат Андрій Артеменко, якого у 2017 році позбавили мандата і громадянства за його «мирний план» з віддачі Криму в оренду Росії в обмін на скасування санкцій проти Кремля.

Time вказує, що оточення Зеленського розглядало Прінса як спосіб виходу на адміністрацію тодішнього президента США Дональда Трампа. Проте Прінс зустрічався й з іншими українськими політиками — зокрема скандальним проросійським парламентарем Андрієм Деркачем, котрий торік у вересні потрапив під санкції США.

За словами Деркача, Прінс розповів йому про свої плани розбудови ПВК в Україні, і депутат почав лобіювати цю ідею серед оточення Зеленського, зокрема через його тодішнього радника Ігоря Новікова. Згодом відбулася зустріч Прінса з Андрієм Єрмаком.

Як повідомляє видання, американець планував створити приватну військову компанію в Україні за участі ветеранів війни на Донбасі, а також виступав за співпрацю українських розвідувальних органів із іншою пов’язаною з Прінсом ПВК — Lancaster. «Плата за участь» українців мала складати близько 35 млн дол. на рік.

Джерело: Time