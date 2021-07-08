Зліт гіганта Ан-225 «Мрія» - пілоти показали унікальні кадри — Ан-225 «Мрія»

https://racurs.ua/ua/n157171-zlit-giganta-an-225-mriya-piloty-pokazaly-unikalni-kadry-video.html

Ракурс

Ан-225 «Мрія», найбільший транспортний літак України та світу, нещодавно здійснив черговий політ — виконав рейс до Лейпцига. Пілоти літака розповіли про особливості двигунів та показали неймовірні кадри злету авіагіганта, які вдалося зняти за допомогою дрона.

Відеозапис опублікував на Youtube-каналі пілот Дмитро Антонов.

Ан-225 «Мрія» — найбільший вантажопідйомний літак за всю історію авіації. Це реактивний літак надвеликої вантажопідйомності, який був створений для потреб транспортування габаритних вантажів, зокрема космічних кораблів.

Розробка «української ластівки» розпочалася у 1985 році й тривала рекордно короткий час — три з половиною роки.

Нагадаємо, наприкінці червня найбільший у світі літак повернувся до обслуговування комерційних рейсів після тривалого ремонту. Повітряна машина піднялася в небо після завершення планового технічного обслуговування, яке тривало 10 місяців.