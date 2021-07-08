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Ракурс
Зліт гіганта Ан-225 «Мрія» - пілоти показали унікальні кадри — Ан-225 «Мрія»

Зліт гіганта Ан-225 «Мрія» — пілоти показали унікальні кадри (ВІДЕО)

8 лип 2021, 18:58
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Ан-225 «Мрія», найбільший транспортний літак України та світу, нещодавно здійснив черговий політ — виконав рейс до Лейпцига. Пілоти літака розповіли про особливості двигунів та показали неймовірні кадри злету авіагіганта, які вдалося зняти за допомогою дрона.

Відеозапис опублікував на Youtube-каналі пілот Дмитро Антонов.

Ан-225 «Мрія» — найбільший вантажопідйомний літак за всю історію авіації. Це реактивний літак надвеликої вантажопідйомності, який був створений для потреб транспортування габаритних вантажів, зокрема космічних кораблів.

Розробка «української ластівки» розпочалася у 1985 році й тривала рекордно короткий час — три з половиною роки.

Нагадаємо, наприкінці червня найбільший у світі літак повернувся до обслуговування комерційних рейсів після тривалого ремонту. Повітряна машина піднялася в небо після завершення планового технічного обслуговування, яке тривало 10 місяців.

Джерело: Ракурс


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