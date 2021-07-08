Взлет гиганта Ан-225 «Мрия» - пилоты показали уникальные кадры

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Ракурс

Ан-225 «Мрия», крупнейший транспортный самолет Украины и мира, недавно совершил очередной полет — выполнил рейс в Лейпциг. Пилоты самолета рассказали об особенностях двигателей и показали невероятные кадры взлета авиагиганта, которые удалось снять с помощью беспилотника.

Видеозапись опубликовал на Youtube-канале пилот Дмитрий Антонов.

Ан-225 «Мрия» — крупнейший грузоподъемный самолет за всю историю авиации. Это реактивный самолет сверхбольшой грузоподъемности, который был создан для нужд транспортировки габаритных грузов, в том числе космических кораблей.

Разработка «украинской ласточки» началась в 1985 году и продлилась рекордно короткое время — три с половиной года.

Напомним, в конце июня крупнейший в мире самолет вернулся к обслуживанию коммерческих рейсов после длительного ремонта. Воздушная машина поднялась в небо после завершения планового технического обслуживания на протяжении 10 месяцев.