Погода 9 июля - африканская жара накроет Украину

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Погода 9 июля в Украине будет жаркой. Синоптики не прогнозируют осадков в последний рабочий день недели и ожидают дальнейшего усиления жары на выходные. Днем температура воздуха прогреется до 29−34ºС. Кратковременные грозовые дожди вернутся в Украину не раньше 12−13 июля.

Как информирует Укргидрометцентр, самая жаркая погода в пятницу будет на Закарпатье, в Киевской, Харьковской, Луганской и Запорожской областях.

Погода в Киеве 9 июля будет сухой, солнечной и без осадков — столбик термометра прогреется до 33ºС, а ночью — до 19 °C.

Погода во Львове будет солнечной, температура будет колебаться в пределах 29−34ºС.

На Буковине возможна переменная облачность.

Погода в Запорожье 9 июля будет жаркой с дневной температурой до 33ºС.

Погоду в Одессе и Николаеве синоптики прогнозируют солнечной, столбик термометра будет показывать 29−31ºС.

Геомагнитная обстановка в Киеве 9 июля будет достаточно спокойной, в течение суток ожидаются небольшие возмущения.