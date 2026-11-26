В Украине ожидаются сильные снегопады, фото: Simon Koopmann / Wikimedia Commons

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Синоптики попереджають про погіршення погодних умов у частині областей заходу України в найближчі дні.

Про це сьогодні, 26 листопада, повідомляє прес-служба Українського гідрометцентру.

Вдень 27 та вночі 28 листопада у Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській та Чернівецькій областях значний сніг, приріст снігового покриву 8−20 см; на дорогах ожеледиця, — вказано в повідомленні. — І рівень небезпечності, жовтий.

Такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.