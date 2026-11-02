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В Гидрометцентре рассказали, когда ожидается появление ледовых явлений на водоемах, фото: Pixabay

Лед на водоемах в этом году появится позже из-за рекордного обмеления — Гидрометцентр

2 ноя 2026, 16:00
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Льодові явища на водоймах України у 2026 році розпочнуться пізніше, ніж зазвичай.

Про це повідомляє прес-служба Українського гідрометцентру.

Зазначається, що в Україні у першій половині жовтня на більшості річок зберігався малозмінний режим низької осінньої межені (період у гідрологічному циклі річки, коли спостерігаються найнижчі рівні та витрати води, а живлення відбувається переважно за рахунок ґрунтових вод). Локальні дощі суттєво не вплинули на рівні води:

  • на окремих річках суббасейнів Прип’яті та Середнього Дніпра вони залишаються близькими до найнижчих багаторічних значень, а на верхній ділянці Прип’яті та нижній ділянці Стиру зафіксовано рівні, нижчі за історичні мінімуми;
  • водність більшості річок басейну Дніпра залишається нижчою за норму. На окремих ділянках вона становить лише 8−27% місячної норми;
  • температура води у басейні Дніпра та Печенізькому водосховищі перевищує середні багаторічні показники на 1,6−4,2 °С.

Тож, за наявних та очікуваних погодних умов поява льодових явищ на річках і водосховищах басейну Дніпра прогнозується пізніше за середні багаторічні строки:

  • на більшості річок перші льодові явища ймовірні у першій-другій декадах грудня;
  • на водосховищах — у другій-третій декаді грудня;
  • водночас у листопаді через можливі вторгнення холодного повітря не виключена короткочасна поява нестійких льодових явищ на малих річках і мілководді водосховищ.

Источник: Ракурс


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