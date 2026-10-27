На горе Поп Иван в украинских Карпатах выпал снег. Фото: ГСЧС

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Погодні умови в українських Карпатах погіршилася.

Вночі у вівторок, 27 жовтня, температура повітря на високогір’ї Карпат опустилась відчутно нижче нуля. На вершинах насипало снігу, місцями він продовжував падати навіть сьогодні зранку. Гора Піп Іван вкрита снігом. Погода хмарна, з туманом. Вітер спостерігався північно-східний, зі швидкістю 17 м/с. Температура повітря становила 4° нижче нуля за Цельсієм. Про це гірські рятувальники Прикарпаття повідомили у Facebook.

Про сніг у горах повідомляють також місцеві пабліки.

Тим часом у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області поінформували, що в горах спостерігається погіршення погодних умов. У ДСНС закликали туристів не вирушати в гори до покращення погодних умов і не наражати себе на небезпеку. Також варто стежити за прогнозами погоди.

Бережіть себе та пам’ятайте: гори не пробачають легковажності, — наголосили рятувальники.

Нагадаємо, 22 вересня на вершині гори Піп Іван у Карпатах була зафіксована зимова температура. Рятувальники застерігали туристів враховувати погодні умови під час планування сходження.