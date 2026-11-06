В ряде регионов Украины 7 ноября ожидается снег, фото: Pexels

https://racurs.ua/n217285-sneg-ojidaetsya-v-ryade-regionov-ukrainy-7-noyabrya-gidrometcentr-karta.html

Ракурс

В Україні в ніч на завтра, 7 листопада, очікується невеликий сніг в усіх регіонах, крім західних.

У північних, центральних та східних областях вночі та вранці також подекуди можлива ожеледиця. Про це повідомляє прес-служба Українського гідрометцентру.

Вдень 7 листопада очікується невеликий сніг у центральних та східних областях, на півдні та сході — з дощем.

Вітер очікується північно-західний, північний, 5−10 м/с, у південній частині країни вдень місцями пориви 15−18 м/с.

Температура вночі становитиме від 2° тепла до 3° морозу, у західних областях 1−6° морозу. Вдень в Україні очікується 0−6° тепла.