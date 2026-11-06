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В ряде регионов Украины 7 ноября ожидается снег, фото: Pexels
Снег ожидается в ряде регионов Украины 7 ноября — Гидрометцентр (КАРТА)https://racurs.ua/n217285-sneg-ojidaetsya-v-ryade-regionov-ukrainy-7-noyabrya-gidrometcentr-karta.htmlРакурс
В Україні в ніч на завтра, 7 листопада, очікується невеликий сніг в усіх регіонах, крім західних.
У північних, центральних та східних областях вночі та вранці також подекуди можлива ожеледиця. Про це повідомляє прес-служба Українського гідрометцентру.
Вдень 7 листопада очікується невеликий сніг у центральних та східних областях, на півдні та сході — з дощем.
Вітер очікується північно-західний, північний, 5−10 м/с, у південній частині країни вдень місцями пориви 15−18 м/с.
Температура вночі становитиме від 2° тепла до 3° морозу, у західних областях 1−6° морозу. Вдень в Україні очікується 0−6° тепла.