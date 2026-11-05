О первом снеге в Украине предупредили синоптики. Фото:

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Ракурс

Перший сніг в Україні випаде вже у найближчі вихідні.

Найближчі три доби прогнозуються невеликі дощі, а місцями — з мокрим снігом. Такі погодні вночі 6 листопада ймовірні у північних, східних і місцями центральних областях. А вдень така погода буде по Україні, але не в більшості західних регіонів. У Карпатах може падати невеликий сніг. Про це Український гідрометеорологічний центр 5 листопада повідомив у Facebook.

Вітер в цілому очікується північно-західний, зі швидкістю 7−12 м/с.Однак пориви вітру до 15−20 м/с можливі місцями у більшості західних областей, а також у Житомирській та Вінницькій областях.

Упродовж доби стовпчики термометрів покажуть в середньому в межах 0…+6° за Цельсієм. А від 1° до 6° морозу вночі очікується у Карпатах та на Закарпатті. Вдень у Закарпатській області та на крайньому півдні прогнозують до 5−10° тепла.

Нагадаємо, 27 жовтня температура повітря на високогір’ї українських Карпат опустилась відчутно нижче нуля. На вершинах насипало снігу. Температура повітря тоді становила 4° морозу.