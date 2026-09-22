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Зима прийшла у на вершину гори Піп Іван, фото: ДСНС
У Карпатах вже випав сніг (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n216368-u-karpatah-vje-vypav-snig-foto.htmlРакурс
На вершині гори Піп Іван у Карпатах вже зафіксована зимова температура.
Про це сьогодні, 22 вересня, вранці повідомила прес-служба ДСНС.
На вершині Піп Іван уже зимова температура, — наголошують у відомстві. — Рятувальники застерігають туристів враховувати погодні умови під час планування сходження.
За даними синоптиків, на горі Піп Іван хмарно:
- вітер західний — 4 м/с;
- температура повітря — -1 °C.
Подбайте про теплий одяг, водонепроникне взуття та належне спорядження. Бережіть себе та своїх близьких! — додали у ДСНС.