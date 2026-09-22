Зима прийшла у на вершину гори Піп Іван, фото: ДСНС

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На вершині гори Піп Іван у Карпатах вже зафіксована зимова температура.

Про це сьогодні, 22 вересня, вранці повідомила прес-служба ДСНС.

На вершині Піп Іван уже зимова температура, — наголошують у відомстві. — Рятувальники застерігають туристів враховувати погодні умови під час планування сходження.

За даними синоптиків, на горі Піп Іван хмарно:

вітер західний — 4 м/с;

температура повітря — -1 °C.