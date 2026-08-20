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Ракурс
В Україні очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки, карта: Укргідрометцентр

Українців попереджають надзвичайний рівень пожежної небезпеки у більшості регіонів (КАРТА)

20 сер 2026, 20:25
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В Україні в найближчі дні очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки у більшості регіонів.

Про це сьогодні, 20 серпня, попереджає Український гідрометцентр.

21−23 серпня в Україні, крім Волинської, Львівської, Івано-Франківської та Закарпатської областей, надзвичайний рівень пожежної небезпеки, — вказано в повідомленні.

У Гідрометцентрі зазначають, що такі погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах, при наявності джерел займання (відкритого вогню).

Джерело: Ракурс


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