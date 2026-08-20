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В Україні очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки, карта: Укргідрометцентр
Українців попереджають надзвичайний рівень пожежної небезпеки у більшості регіонів (КАРТА)https://racurs.ua/ua/n215744-ukrayinciv-poperedjaut-nadzvychaynyy-riven-pojejnoyi-nebezpeky-u-bilshosti-regioniv-karta.htmlРакурс
В Україні в найближчі дні очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки у більшості регіонів.
Про це сьогодні, 20 серпня, попереджає Український гідрометцентр.
21−23 серпня в Україні, крім Волинської, Львівської, Івано-Франківської та Закарпатської областей, надзвичайний рівень пожежної небезпеки, — вказано в повідомленні.
У Гідрометцентрі зазначають, що такі погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах, при наявності джерел займання (відкритого вогню).