В Україні очікується погіршення погодних умов, фото: Srpske Novine

https://racurs.ua/ua/n215649-grozy-grad-ta-shkvaly-ukrayinciv-poperedjaut-pro-pogirshennya-pogodnyh-umov.html

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В Україні очікується погіршення погодних умов у низці регіонів.

Про це попереджає ДСНС з посиланням на дані Укргідрометцентру.

Зазначається, що сьогодні, 17 серпня, у другій половині дня та до кінця доби у більшості західних, північних областей та на Вінниччині очікуються грози, а в окремих районах — град і шквали 15−20 м/с.

Завтра, 18 серпня у західних, а вдень і в північних, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Одеській та Миколаївській областях — грози, в окремих районах град та шквали 15−20 м/с.

Такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.