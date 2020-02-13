Наслідки сьогоднішньої діяльності людства ми відчуємо після 2060 року

https://racurs.ua/ua/n133668-globalne-poteplinnya-sogodni-my-vidchuvaiemo-naslidky-diyalnosti-ludstva-do-1990-roku-klimatolog.html

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Зміни клімату, які ми спостерігаємо сьогодні, є результатом діяльності людства у період до 1990 року.

Наслідки сьогоднішньої діяльності людей ми відчуємо після 2060 року. Про це керівник Лабораторії прикладної кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Світлана Краківська заявила в інтерв’ю виданню «Букви».

Відповідне явище має назву «відкладений ефект».

Тобто, навіть якщо людство зараз дослухається до низки лідерів екологічного руху, котрі закликають зменшити вдвічі викиди парникових газів в атмосферу до 2030 року, щоб мати шанси природним шляхом втримати глобальне потепління в межах 2°, ефект від цього жителі Землі відчують далеко не відразу.

Краковська зазначила, що до нинішній обсяг викидів української промисловості в атмосферу на 60% нижчий, ніж був до 1990 року.

Нагадаємо, американські вчені встановили, на яку геологічну епоху минулого стане схожим клімат Землі в результаті глобального потепління.