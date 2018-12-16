Учені встановили, на яку епоху стане схожим клімат Землі внаслідок глобального потепління

Клімат може стати схожим на еоцен, фото: «Вікіпедія»

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Якщо нинішні темпи глобального потепління збережуться, то всього впродовж кількох поколінь людству вдасться нівелювати результати поступового охолодження планети, яке тривало протягом останніх 50 млн років. Таких висновків дійшла група дослідників зі Стенфордського університету, повідомляє видання Science Alert.

Так, вже до 2030 року (найпізніше — до 2040 року) клімат Землі може почати нагадувати середній період пліоцену (приблизно 3 млн років тому) — останній великий теплий період до цього часу, коли світ був теплішим на 1,8 градуса за Цельсієм.

Під час пліоцену клімат був засушливим, а в Арктиці зростали ліси, які були домом верблюдів та інші незвичних тепер для цих місць тварин.

Результати дослідження показують, що до 2150 року земний клімат може стати схожим на еоцен — геологічну епоху, яку відділяють від нас 50 млн років. Для цього часу характерні надзвичайно високі рівні вуглекислого газу, а глобальна температура була приблизно 13 градусів за Цельсієм теплішою. Це був час, коли крокодили плавали в болотистих лісах Полярного кола, а пальми зростали на берегах Аляски.

Очікується, що значні зміни клімату відбуватимуться нерівномірно. Ймовірно, вони почнуться в центрі континентів, від яких поступово поширюватимуться на всю планету. Це означає, що в деяких районах світу кліматичні зміни будуть особливо суттєвими.

Так, температура в розташованому в центральній частині США місті Медісон (штат Вісконсин) зростає швидше, ніж у Сіетлі, що на західному узбережжі Північної Америки, попри те, що обидва міста розташовані на тій же широті.

«Коли ми читаємо, що світ має нагрітися на 3 градуси за Цельсієм цього століття, то в Медісоні ми повинні очікувати, що цей показник буде приблизно вдвічі більшим за глобальне середнє значення», — зазначає один зі співавторів дослідження кліматолог Джон Джек Вільямс.

Нагадаємо, торік вчені застерігали, що до 2100 року два мільярди людей можуть стати «кліматичними біженцями».