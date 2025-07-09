У Європі за 10 днів через спеку загинули понад дві тисячі людей

https://racurs.ua/ua/n207678-u-ievropi-za-10-dniv-cherez-speku-zagynuly-ponad-dvi-tysyachi-ludey.html

Ракурс

У Європі за 10 днів через спеку загинули понад дві тисячі людей.

Такі результати показало дослідження вчених з Імперського коледжу Лондону та Лондонської школи гігієни та тропічної медицини. Ця оцінка враховує випадки, коли саме спека стала основною причиною смерті, зокрема через загострення вже наявних проблем зі здоров’ям.

Дослідження охоплювало 12 міст, вчені аналізували 10-денний період, що завершився 2 липня, коли значна частина Західної Європи зазнала екстремальної спеки. Тоді в Іспанії температура перевищувала +40 °C, а у Франції спалахнули лісові пожежі.

Із приблизно 2 300 смертей, за оцінками вчених, 1 500 були пов’язані зі зміною клімату, яка зробила хвилю спеки сильнішою.