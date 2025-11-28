Ліси Африки перестали бути важливим фактором у боротьбі зі змінами клімату, фото: RawPixel

https://racurs.ua/ua/n210582-novu-zagrozu-klimatu-na-zemli-vyyavyly-v-afryci-ucheni.html

Ракурс

Ліси Африки, колись життєво важливі союзники в боротьбі зі зміною клімату, перетворилися з поглинача вуглецю на джерело вуглецю.

Довгий час вони поглинали вуглекислий газ з атмосфери, але тепер виділяють більше вуглецю, ніж поглинають. Про це повідомляє видання EurekAlert з посиланням на результати дослідження учених з Університету Лестера (Велика Британія).

Зазначається, що ця зміна відбулася після 2010 року внаслідок значного зменшення тропічних африканських лісів:

у період з 2010 по 2017 рік континент втрачав приблизно 106 млрд кг лісової біомаси на рік. Це еквівалентно вазі близько 106 млн автомобілів;

втрати біомаси, спричинені вирубкою та деградацією лісів, були зосереджені в тропічних вологих широколистяних лісах у таких країнах, як Демократична Республіка Конго, Мадагаскар і деякі частини Західної Африки;

приріст у саванних регіонах завдяки зростанню чагарників за цей час був недостатнім, щоб компенсувати втрати.

Це критичний тривожний дзвінок для глобальної кліматичної політики. Якщо ліси Африки більше не поглинають вуглець, це означає, що іншим регіонам і світу загалом потрібно буде ще глибше скоротити викиди парникових газів, щоб залишатися в межах мети 2 °C Паризької угоди та уникнути катастрофічних змін клімату, — наголошують учені.

Дослідження спирається на дані космічного лазерного приладу NASA під назвою GEDI та японських радіолокаційних супутників ALOS у поєднанні з машинним навчанням і тисячами наземних вимірювань лісу. В результаті було сформовано найдетальнішу на сьогодні карту змін біомаси на африканському континенті.

Джерело: EurekAlert