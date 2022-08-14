Основний чинник змін клімату учені виявили в росії

Основний чинник змін клімату учені виявили в росіїhttps://racurs.ua/ua/n173696-osnovnyy-chynnyk-zmin-klimatu-ucheni-vyyavyly-v-rosiyi.htmlРакурс
Відтавання арктичних пагорбів є основним фактором зміни клімату.
Такого висновку дійшли учені з Аляскінського університету у Фербенксі (США) на основі аналізу супутникових знімків схилів пагорбів, розташованих в одному з регіонів Крайньої Півночі рф, повідомляє прес-служба вишу.
Арктичні схили, що тануть, вивільняють значну кількість органічного вуглецю, який був замкнений у мерзлій землі протягом тисяч років, але тепер може сприяти потеплінню клімату, — наголошується в повідомленні.
Відтавання супроводжуються зсувами, які поступово оголюють все більшу частину вічної мерзлоти для розморожування — і все більше вуглецю для вивільнення, наголошують учені.
Дослідження було зосереджене на великій ділянці півночі півострова Таймир у російському Сибіру — території, обмеженій горами Бирранга на півдні та Карським морем на півночі.
Зазначається, що там дослідники виявили значне і швидке збільшення числа схилів, де сталися зсуви:
- у період 2010−2017 років супутникові знімки показали 82 зсуви;
- у період 2018−2021 років вже 1 тис. 404, причому майже все це зростання припало на надзвичайно теплий 2020 рік.
Супутникові знімки також показали, що річний обсяг зачепленого цими явищами матеріалу збільшився приблизно в 43 рази з першого до другого періоду.
Очікується, що в найближчі десятиліття ландшафти вічної мерзлоти сильно зміняться, — наголошують дослідники. — Серед багатьох наслідків цього — викид парникових газів, таких як вуглекислий газ, який може посилити зміну клімату.
Подібні зсуви через відлигу також широко поширені на російському півострові Ямал у Сибіру, на північному заході Канади та на канадському Арктичному архіпелазі.
Глобальні кліматичні моделі не враховують заморожений вуглець, що колись вивільняється в результаті обвалення схилів, — наголошують дослідники. — Це потрібно змінити.