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Ракурс
Російські ракети з акваторії Чорного моря продовжують загрожувати Україні, фото: ElkinDW

Кількість російських «Калібрів» у Чорному морі назвали у ВМС (ІНФОГРАФІКА)

14 сер 2022, 12:03
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росія розмістила на бойовому чергуванні у Чорному морі два носії крилатих ракет «Калібр», загальний залп становить 16 ракет.





Ще п’ять носії «калібрів» ворог розмістив у Середземному морі. Про це сьогодні, 14 серпня, повідомляє прес-служба Військово-морських сил ЗСУ України.

В Азовському морі росія продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні до чотирьох кораблів та катерів.

Зазначається, що за добу, в інтересах рф прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

  • до Азовського моря — 25 суден, з них 3 судна рухалось з протоки Босфор;
  • до Чорного моря — 22 судна, з них 3 судна продовжили рух у напрямку протоки Босфор

рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря, — наголошують у ВМС.

Джерело: Ракурс


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