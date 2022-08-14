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Російські ракети з акваторії Чорного моря продовжують загрожувати Україні, фото: ElkinDW
Кількість російських «Калібрів» у Чорному морі назвали у ВМС (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n173695-kilkist-rosiyskyh-kalibriv-u-chornomu-mori-nazvaly-u-vms-infografika.htmlРакурс
росія розмістила на бойовому чергуванні у Чорному морі два носії крилатих ракет «Калібр», загальний залп становить 16 ракет.
Ще п’ять носії «калібрів» ворог розмістив у Середземному морі. Про це сьогодні, 14 серпня, повідомляє прес-служба Військово-морських сил ЗСУ України.
В Азовському морі росія продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні до чотирьох кораблів та катерів.
Зазначається, що за добу, в інтересах рф прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:
- до Азовського моря — 25 суден, з них 3 судна рухалось з протоки Босфор;
- до Чорного моря — 22 судна, з них 3 судна продовжили рух у напрямку протоки Босфор
рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря, — наголошують у ВМС.
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