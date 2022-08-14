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Ракурс
Рашисти продовжують загрожувати Запорізькій АЕС, фото: «Енергоатом»

ЗАЕС працює з ризиком порушення норм радіаційної безпеки — «Енергоатом»

14 сер 2022, 11:31
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Запорізька АЕС станом на 08.00 сьогоднішнього дня, 14 серпня, працює з ризиком порушення норм радіаційної та пожежної безпеки.





Український персонал окупованої станції продовжує працювати і докладати всіх зусиль для забезпечення ядерної та радіаційної безпеки, а також ліквідації наслідків пошкоджень. Про це повідомляє прес-служба «Енергоатому».

Зазначається, що періодичні обстріли ЗАЕС російськими військами з РСЗВ спричинили серйозний ризик для її безпечного функціонування:

  • на одному з енергоблоків спрацював аварійний захист — і один із трьох працюючих енергоблоків тепер відключений;
  • серйозно пошкоджено азотно-кисневу станцію, об‘єднаний допоміжний корпус, насосну станцію господарсько-побутових стоків;
  • обстрілювали також пожежну частину, розташовану за територією ЗАЕС і призначену для її захисту від пожеж та їх гасіння у разі надзвичайних ситуацій на станції;
  • пошкоджено три датчики радіаційного моніторингу навколо майданчика ССВЯП ЗАЕС;
  • залишаються ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин, високою є і пожежна небезпека.

ЗАЕС досі окупована і контролюється російськими військовими. З огляду на те, що дії загарбників передбачити неможливо, загроза фізичній безпеці станції залишається, — наголошують в «Енергоатомі».

Джерело: Ракурс


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