Рашисти продовжують загрожувати Запорізькій АЕС, фото: «Енергоатом»

https://racurs.ua/ua/n173694-zaes-pracuie-z-ryzykom-porushennya-norm-radiaciynoyi-bezpeky-energoatom.html

Ракурс

Запорізька АЕС станом на 08.00 сьогоднішнього дня, 14 серпня, працює з ризиком порушення норм радіаційної та пожежної безпеки.

Український персонал окупованої станції продовжує працювати і докладати всіх зусиль для забезпечення ядерної та радіаційної безпеки, а також ліквідації наслідків пошкоджень. Про це повідомляє прес-служба «Енергоатому».

Зазначається, що періодичні обстріли ЗАЕС російськими військами з РСЗВ спричинили серйозний ризик для її безпечного функціонування:

на одному з енергоблоків спрацював аварійний захист — і один із трьох працюючих енергоблоків тепер відключений;

серйозно пошкоджено азотно-кисневу станцію, об‘єднаний допоміжний корпус, насосну станцію господарсько-побутових стоків;

обстрілювали також пожежну частину, розташовану за територією ЗАЕС і призначену для її захисту від пожеж та їх гасіння у разі надзвичайних ситуацій на станції;

пошкоджено три датчики радіаційного моніторингу навколо майданчика ССВЯП ЗАЕС;

залишаються ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин, високою є і пожежна небезпека.