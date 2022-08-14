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Рашисты продолжают угрожать Запорожской АЭС, фото: «Энергоатом»
ЗАЭС работает с риском нарушения норм радиационной безопасности — «Энергоатом»https://racurs.ua/n173694-zaes-rabotaet-s-riskom-narusheniya-norm-radiacionnoy-bezopasnosti-energoatom.htmlРакурс
Запорізька АЕС станом на 08.00 сьогоднішнього дня, 14 серпня, працює з ризиком порушення норм радіаційної та пожежної безпеки.
Український персонал окупованої станції продовжує працювати і докладати всіх зусиль для забезпечення ядерної та радіаційної безпеки, а також ліквідації наслідків пошкоджень. Про це повідомляє прес-служба «Енергоатому».
Зазначається, що періодичні обстріли ЗАЕС російськими військами з РСЗВ спричинили серйозний ризик для її безпечного функціонування:
- на одному з енергоблоків спрацював аварійний захист — і один із трьох працюючих енергоблоків тепер відключений;
- серйозно пошкоджено азотно-кисневу станцію, об‘єднаний допоміжний корпус, насосну станцію господарсько-побутових стоків;
- обстрілювали також пожежну частину, розташовану за територією ЗАЕС і призначену для її захисту від пожеж та їх гасіння у разі надзвичайних ситуацій на станції;
- пошкоджено три датчики радіаційного моніторингу навколо майданчика ССВЯП ЗАЕС;
- залишаються ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин, високою є і пожежна небезпека.
ЗАЕС досі окупована і контролюється російськими військовими. З огляду на те, що дії загарбників передбачити неможливо, загроза фізичній безпеці станції залишається, — наголошують в «Енергоатомі».
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