Обстрелы ЗАЭС корректируют представители Росатома, рассказал BBC инженер станции

https://racurs.ua/n173681-obstrely-zaes-korrektiruut-predstaviteli-rosatoma-rasskazal-bbc-injener-stancii.html

Ракурс

Обстріли Запорізької атомної станції (ЗАЕС) коригують представники «Росатому». Про це розповів українській службі BBC інженер станції на умовах анонімності.

За його словами, на території станції постійно перебувають представники «Росатому» — саме вони кажуть військовим, куди стріляти, щоб було «гучно, але не боляче.

Найкритичніше те, що російські військові розбивають лінії електропередач, що звʼязують АЕС з енергосистемою України.

Атомна електростанція не може працювати в нікуди. Якщо раптом всі споживачі зникають — станція «захлинається», енергоблоки аварійно відключаються, починається так званий блекаут, — сказав співрозмовник видання і припустив, що ситуація буде схожа на аварію у Фукусімі (Японія).

У Фукусімі природний катаклізм спричинив ситуацію, коли реактор не зміг охолоджуватися.

За його словами, перебиття всіх ліній подачі напруги від ЗАЕС — це один зі сценаріїв розвитку подій. Інший — росіяни можуть підірвати машинний зал на працюючому енергоблоці. Технічно працівники ЗАЕС повністю готові до такої ситуації.

Атомна електростанція не може працювати в нікуди. Вона повинна кудись віддавати електроенергію. Якщо раптом всі споживачі зникають — станція «захлинається», енергоблоки аварійно відключаються, і починається так званий блекаут. Це означає, що жоден енергоблок не видає потужність назовні. Може здатися, що це нічого страшного, але є одне але. Енергоблоку потрібна електрика, щоб працювали насоси, які охолоджують ядерне паливо в реакторі чи в басейні витримки. Це дуже довгий процес. Без цього охолодження буде страшна ядерна катастрофа. Нам потрібно, щоб хоча б один енергоблок працював на будь-яку енергосистему. По-перше, це дасть нам шанс коли-небудь запустити інші енергоблоки. По-друге, це необхідно, щоб попередити ядерну катастрофу, — розповів інженер.

На тлі таких новин росіяни пропонують зʼєднати ЗАЕС з енергосистемою рф через лінію ЗАЕС — Мелітополь — Джанкой. Співрозмовник видання вважає, що росіяни спеціально влаштовують нам блекаут, щоб потім «допомогти» українцям.

Може, завтра, може, післязавтра вони розгатять останню лінію, — розповів інженер.

Нагадаємо, що Запорізька АЕС перебуває під постійними обстрілами. Росіяни вже влучали у високовольтну лінію звʼязку автотрансформатора, поблизу сухого сховища відпрацьованого ядерного палива та поруч із дільницею зварювання та сховищем джерел випромінювання. Останній обстріл відбувся 13 серпня.

Російські війська знову почали обстрілювати Запорізьку АЕС — вогонь ведуть з Енергодару