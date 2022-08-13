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Обстрелы ЗАЭС корректируют представители Росатома, рассказал BBC инженер станции
Обстрелы ЗАЭС корректируют представители Росатома, рассказал BBC инженер станцииhttps://racurs.ua/n173681-obstrely-zaes-korrektiruut-predstaviteli-rosatoma-rasskazal-bbc-injener-stancii.htmlРакурс
Обстріли Запорізької атомної станції (ЗАЕС) коригують представники «Росатому». Про це розповів українській службі BBC інженер станції на умовах анонімності.
За його словами, на території станції постійно перебувають представники «Росатому» — саме вони кажуть військовим, куди стріляти, щоб було «гучно, але не боляче.
Найкритичніше те, що російські військові розбивають лінії електропередач, що звʼязують АЕС з енергосистемою України.
Атомна електростанція не може працювати в нікуди. Якщо раптом всі споживачі зникають — станція «захлинається», енергоблоки аварійно відключаються, починається так званий блекаут, — сказав співрозмовник видання і припустив, що ситуація буде схожа на аварію у Фукусімі (Японія).
У Фукусімі природний катаклізм спричинив ситуацію, коли реактор не зміг охолоджуватися.
За його словами, перебиття всіх ліній подачі напруги від ЗАЕС — це один зі сценаріїв розвитку подій. Інший — росіяни можуть підірвати машинний зал на працюючому енергоблоці. Технічно працівники ЗАЕС повністю готові до такої ситуації.
Атомна електростанція не може працювати в нікуди. Вона повинна кудись віддавати електроенергію. Якщо раптом всі споживачі зникають — станція «захлинається», енергоблоки аварійно відключаються, і починається так званий блекаут. Це означає, що жоден енергоблок не видає потужність назовні. Може здатися, що це нічого страшного, але є одне але. Енергоблоку потрібна електрика, щоб працювали насоси, які охолоджують ядерне паливо в реакторі чи в басейні витримки. Це дуже довгий процес. Без цього охолодження буде страшна ядерна катастрофа. Нам потрібно, щоб хоча б один енергоблок працював на будь-яку енергосистему. По-перше, це дасть нам шанс коли-небудь запустити інші енергоблоки. По-друге, це необхідно, щоб попередити ядерну катастрофу, — розповів інженер.
На тлі таких новин росіяни пропонують зʼєднати ЗАЕС з енергосистемою рф через лінію ЗАЕС — Мелітополь — Джанкой. Співрозмовник видання вважає, що росіяни спеціально влаштовують нам блекаут, щоб потім «допомогти» українцям.
Може, завтра, може, післязавтра вони розгатять останню лінію, — розповів інженер.
Нагадаємо, що Запорізька АЕС перебуває під постійними обстрілами. Росіяни вже влучали у високовольтну лінію звʼязку автотрансформатора, поблизу сухого сховища відпрацьованого ядерного палива та поруч із дільницею зварювання та сховищем джерел випромінювання. Останній обстріл відбувся 13 серпня.
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