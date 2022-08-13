Нападение на Рушди – медики сообщили последствия ножевых ранений автора "Сатанинских стихов"

https://racurs.ua/n173680-napadenie-na-rushdi-mediki-soobschili-posledstviya-nojevyh-raneniy-avtora-sataninskih-stihov.html

Ракурс

На автора «Сатанинських віршів» Салмана Рушді напали з ножем на лекції в штаті Нью-Йорк. Письменника поранили в шию і живіт, він може позбутися ока.

Британський письменник індійського походження, який довгі роки був змушений вести потайливе життя через погрози на свою адресу, зазнав нападу в місті Чаутоква, повідомляє Associated Press.

12 серпня 75-річний письменник планував виступити в освітньому центрі Chautauqua Institution із публічною лекцією, присвяченою США як притулку для письменників у вигнанні. За оцінкою AP, на цю зустріч зібралося 2,5 тис. людей.

Перед початком лекції, коли Рушді разом із модератором розмови Ральфом Генрі Різом займали місця на сцені, на письменника раптово накинувся з ножем один із глядачів у чорному одязі та з чорною маскою на обличчі. Він встиг завдати Рушді понад десять ударів у шию та живіт, перш ніж інші глядачі, що кинулися на сцену, відтягли та зв’язали його. Нападник також ударив по обличчю модератора Різа.

За свідченнями очевидців, поки люди в залі не помітили, що Рушді спливає кров’ю, вони не зрозуміли, що на письменника напали по-справжньому: декому здалося, що це міг бути розіграш. Нападника нейтралізували приблизно через 20 секунд поліцейські.

Один зі свідків нападу, доктор Мартін Хаскелл, серед перших кинувся на допомогу, назвав поранення Рушді як «серйозні, але виліковні».

Постраждалого екстрено доставили гелікоптером до госпіталю міста Ері, штат Пенсільванія, де йому провели багатогодинну операцію, пише The New York Times.

Агент письменника Ендрю Уайлі розповів, що після операції Рушді не може казати, він підключений до апарату штучної вентиляції легень.

Новини не дуже добрі. Салман, швидше за все, втратить зір, нерви на його руці перерізані, його печінка пошкоджена ножем, — повідомив Вайлі у письмовій заяві для ЗМІ.

Другий постраждалий, модератор Ральф Генрі Різ, відбувся незначною травмою, невдовзі його виписали з лікарні.

Поліція встановила особу підозрюваного у нападі на Рушді — це 24-річний житель міста Ферв’ю, штат Нью-Джерсі, Хаді Матар. Його мотиви поки що не відомі.

Як пише NBC News, попередній аналіз соцмереж затриманого говорить про те, що він симпатизував екстремістським шиїтським організаціям, а також іранському Корпусу Стражів Ісламської революції.

Історія питання

Рушді вважається одним із найвизначніших британських письменників сучасності. Йому присуджено Букерівську премію за роман «Діти опівночі» (1981) та багато інших міжнародних літературних нагород. Він також присвячений у лицарі королевою Великобританії Єлизаветою ІІ.

В 1988 році Рушді випустив свій четвертий роман під назвою «Сатанинські вірші». Ця книга викликала масові протести та була заборонена в багатьох мусульманських країнах — одним з її персонажів є пророк Мухаммед, що віряни сприйняли як образу і блюзнірство. Під час заворушень у всьому світі, що супроводжували вихід книги, загинули щонайменше 45 людей, у тому числі 12 мешканців рідного для письменника Мумбаї.

У лютому 1989 року іранський аятола Хомейні видав фетву, яка закликає до смерті письменника та всіх, хто причетний до видання його роману. Рушді навіть довелося публічно перепросити на вимогу влади Ірану, проте в країні було призначено нагороду за його вбивство.

На початку 1990 років було вбито японського перекладача «Сатанинських віршів», а потім тяжко поранено норвезького видавця та італійського перекладача роману.

Сам Рудші понад десять років проживав у Лондоні під постійним захистом британського уряду, 2000 року він перебрався до США.

У 1998 році влада Ірану заявила, що більше не підтримує фетву про смерть Рушді, однак у 2012 році нагороду за вбивство письменника збільшила з 2,8 до 3,3 млн дол. В останні роки письменник став набагато частіше з’являтися на публіці, не дуже дбаючи про особисту охорону.