Танкер Agioi Fanendes начал удаляться от США, фото: VesselFinder

https://racurs.ua/n217343-dizelnoe-soglashenie-trampa-posledniy-tanker-takje-nachal-udalyatsya-ot-ssha.html

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Agioi Fanendes — останній з трьох танкерів, що вирушили із російським дизелем до США на тлі домовленостей між президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом та російським диктатором Володимиром Путіним, також почав змінювати курс.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Танкер Agioi Fanendes, що перевозив близько 40 тис. тонн дизельного палива з наднизьким вмістом сірки, на короткий час подавав сигнал про намір зайти до США, проте приблизно за 400 морських миль від Нью-Йорка розвернувся і з понеділка повільно рухається зигзагоподібним курсом, віддаляючись від східного узбережжя США.

Agioi Fanendes повідомив про курс на Нью-Йорк після виходу з російського балтійського порту Приморськ наприкінці жовтня з очікуваною датою доставки 7 листопада, а згодом змінило пункт призначення на «за замовленням». Зазначається, що компанія-оператор судна Eastern Mediterranean Maritime Ltd. в електронному листі повідомила, що танкер досі «рухається за замовленням, оскільки порт розвантаження ще не підтверджено».

До цього інші танкери з російським дизелем, які сигналізували Атлантичному узбережжю США як пункт призначення, вже також змінили курс.

Джерело: Bloomberg