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Танкер Talisman, фото: Marinetraffic
Два танкера «дизельной сделки» Трампа больше не плывут в США — СМИhttps://racurs.ua/n217243-dva-tankera-dizelnoy-sdelki-trampa-bolshe-ne-plyvut-v-ssha-smi.htmlРакурс
Два танкери, які були відправлені з РФ до США в межах «дизельної угоди» між президентом США Дональдом Трампом та російським диктатором Володимиром Путіним, змінили свій пункт призначення.
Про це повідомляє Financial Times.
Зазначається, що:
- 20-річний російський танкер Talisman, що перебуває під санкціями США, Великої Британії та ЄС, більше не вказує узбережжя Атлантичного океану в США як пункт свого призначення — тепер він прямує в бік Середземного моря. Судно передає сигнал «в очікуванні розпоряджень» (for orders) — це свідчить про те, що для вантажу наразі немає ні підтвердженого покупця, ні порту призначення;
- танкер Leruo — судно, що належить власнику з Гонконгу та ходить під прапором Сьєрра-Леоне, змінив пункт призначення на «Бразилія». Це судно перебуває під санкціями Великої Британії, ЄС та Канади;
- третій танкер із російським дизельним пальним — грецьке судно Agioi Fanendes — схоже, продовжує рух у напрямку США, проте також подає сигнал «в очікуванні розпоряджень». Його власник, компанія Eastern Mediterranean Maritime, раніше повідомив FT, що судно «прямує в очікуванні розпоряджень, оскільки порт розвантаження ще не визначено».
Водночас ще один підсанкційний танкер — Beast, що належить компанії із Сейшельських островів — 27 жовтня здійснив завантаження в російському порту Приморськ, після чого також узяв курс на США. Це судно передає сигнал, який вказує на те, що він прямує до атлантичного узбережжя Сполучених Штатів.
Джерело: Financial Times