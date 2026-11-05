Танкер Talisman, фото: Marinetraffic

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Два танкери, які були відправлені з РФ до США в межах «дизельної угоди» між президентом США Дональдом Трампом та російським диктатором Володимиром Путіним, змінили свій пункт призначення.

Про це повідомляє Financial Times.

Зазначається, що:

20-річний російський танкер Talisman, що перебуває під санкціями США, Великої Британії та ЄС, більше не вказує узбережжя Атлантичного океану в США як пункт свого призначення — тепер він прямує в бік Середземного моря. Судно передає сигнал «в очікуванні розпоряджень» (for orders) — це свідчить про те, що для вантажу наразі немає ні підтвердженого покупця, ні порту призначення;

танкер Leruo — судно, що належить власнику з Гонконгу та ходить під прапором Сьєрра-Леоне, змінив пункт призначення на «Бразилія». Це судно перебуває під санкціями Великої Британії, ЄС та Канади;

третій танкер із російським дизельним пальним — грецьке судно Agioi Fanendes — схоже, продовжує рух у напрямку США, проте також подає сигнал «в очікуванні розпоряджень». Його власник, компанія Eastern Mediterranean Maritime, раніше повідомив FT, що судно «прямує в очікуванні розпоряджень, оскільки порт розвантаження ще не визначено».

Водночас ще один підсанкційний танкер — Beast, що належить компанії із Сейшельських островів — 27 жовтня здійснив завантаження в російському порту Приморськ, після чого також узяв курс на США. Це судно передає сигнал, який вказує на те, що він прямує до атлантичного узбережжя Сполучених Штатів.

Джерело: Financial Times