США планируют вернуть Владимира Путина к переговорам соглашением о дизеле. Фото:

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Дозвіл на експорт російського дизельного пального є спробою повернути РФ до переговорів.

Під час перемовин з українськими посадовцями у Маямі посланці президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер та Стів Віткофф заявили, що Штати планують повернути російсього президента Володимира Путіна до переговорів угодою про дизель. Наразі ж диктатор не готовий вести переговори. Про це повідомила агенція Reuters із посиланням на трьох співрозмовників, обізнаних із деталями зустрічі.

За словами одного з джерел, угода про дизпаливо може допомогти «пом'якшити» позицію Кремля, зокрема тому, що вона «дає сигнал про те, що Трамп готовий до співпраці» з РФ. Представники Києва під час переговорів скептично поставилися до підходу США.

Також під час зустріч Кушнер нагадав про прохання Трампа припинити удари по російських нафтопереробних заводах. При цьому він наголосив, що це прохання вже озвучувалося кілька разів.

Вказується, що на зустрічі сторони обговорювали гарантії безпеки для України. Також американські переговорники наголосили українським чиновникам на «всьому, що США зробили для України». Представники Вашингтону не погрожували припинити військову допомогу, якщо Україна не погодиться припинити удари по російських НПЗ.

Нагадаємо, 9 жовтня президент США Дональд Трамп заявив, що домовився з російським диктатором Володимиром Путіним про поставки російського дизельного пального на ринки Сполучених Штатів та світу. РФ спочатку постачить 300 тис. т пального, у листопаді — ще 500 тис. т, а потім — ще млн т. Ще згодом Росія постачить ще 3 млн т пального.

Після цього президент Володимир Зеленський заявив, що українську переговорну команду «використовують як ширму» і що заява Трампа не є чесною та партнерською.

Джерело: Reuters