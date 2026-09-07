Рекордные цены на дизель в Америке власти США связали с украинскими ударами по российским НПЗ. Фото:

https://racurs.ua/n216060-v-ssha-rekordnye-ceny-na-dizel-iz-za-udarov-ukrainy-po-rossiyskim-npz-ministr.html

Ракурс

Рекордні ціни на дизельне пальне почали фіксуватися у США.

Дизель на території Америки подорожчав через те, що російські нафтопереробні заводи зазнали суттєвої шкоди, тому РФ перестала експортувати пальне. Про це міністр енергетики Сполучені Штати Америки Кріс Райт заявив в інтерв’ю CBS News.

Чиновника запитали, чи розглядається питання закриття експорту дизелю в США на тлі того, що ціни на нього рекордно зросли до 5,89 дол. за галон (3,7 л.). Посадовець відповів, що ціни зросли через ухвалені демократами екологічні закони й «атаки на вуглеводні», через які, мовляв, закривалися НПЗ та вугільні шахти і які «можна описати двома словами: дорога енергія». Також, за його словами, на рекордне подорожчання вплинуло й зростання цін із закриттям експорту з Росії.

Ситуація з дизельним пальним складна, оскільки російські нафтопереробні заводи зазнали значних збитків. Раніше Росія була важливим експортером дизельного пального. Сьогодні вони не експортують його, і насправді вони почали імпортувати бензин, — сказав міністр.

Нагадаємо, в США вважають, що українські удари по російських НПЗ призводять до енергетичної кризи. Міністр фінансів Сполучених Штатів Скотт Бессент заявив, що зараз світ зіткнувся з енергетичним шоком, бо «Україна вирішила, що хоче підривати російські енергетичні об'єкти». Другою причиною кризи в енергетиці є війна США з Іраном. Однак після завершення конфлікту на Близькому сході ціни на нафту підуть вниз.

Джерело: CBS News