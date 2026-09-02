Министр финансов США обвинил Украину в мировом энергетическом шоке. Фото:

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У США вважають, що українські удари по російських НПЗ призводять до енергетичної кризи.

Зараз світ зіткнувся з енергетичним шоком, бо «Україна вирішила, що хоче підривати російські енергетичні об'єкти». Другою причиною кризи в енергетиці є війна США з Іраном. Однак після завершення конфлікту на Близькому сході ціни на нафту підуть вниз. Про це міністр фінансів Сполучених Штатів Скотт Бессент заявив в інтерв’ю для Fox News.

Зараз ми переживаємо енергетичний шок через війну та Україну. Тому що Україна вирішила підривати російські енергетичні об'єкти та нафтопереробні потужності. Це створює тиск на ціни на паливо в усьому світі разом із конфліктом в Ірані, — зазначив він.

Як відомо, Україна регулярно завдає ударів по російських нафтопереробних заводах. Кампанія ударів Сил оборони по енергетиці РФ вже призвела до зменшення виробництва бензину на території країни-агресора, а також заборонам на експорт палива.

Зокрема, 26 серпня четвертий за величиною російський нафтопереробний завод і другий за обсягами російський виробник бензину «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» повністю зупинив роботу після атаки дронів.

Нагадаємо, в ніч на 28 серпня українські військові вдарили по НПЗ «Славнефть-ЯНОС» і на території заводу була зафіксована пожежа.

Джерело: Fox News