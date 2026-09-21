Украинские дроны атаковали НПЗ в российской Уфе. Фото:

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Українські безпілотники здійснили наліт на Башкортостан у Росії.

У понеділок, 21 вересня, в Уфі був атакований нафтопереробний завод «Башнафта». У цьому російському місті діє потужний нафтопереробний комплекс із трьох заводів «Башнафти» («Башнафта-УНПЗ», «Башнафта-Новойл» та «Башнафта-Уфанафтахім»). Їхня сукупна потужність перевищує 23 млн т нафти на рік. Підприємства виготовляють бензин, дизель, авіагас і мастила. Про це керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко повідомив у Telegram.

Моніторингові пабліки вже почали публікувати в мережі фото з пожежею на території НПЗ.

Нагадаємо, переробку нафти зупинили відразу на двох нафтопереробних заводах російської компанії «Роснєфть». НПЗ у Сизрані припинив роботу 15 вересня після пошкодження установки первинної переробки нафти CDU-6, яка забезпечує близько 71% потужності заводу. А 11 вересня припинив працювати Саратовський НПЗ.

А 17 вересня в Ярославлі БпЛА вдарили по території НПЗ «Славнефть — ЯНОС», який вважається одним із найбільших нафтопереробних підприємств Росії та переробляє близько 15 млн т нафти на рік.

Президент США Дональд Трамп 20 вересня попросив президента України Володимира Зеленського припинити бити по НПЗ у Росії, бо ці атаки підвищують світові ціни на дизельне паливо.