Дроны ударили по двум из трех НПЗ в российской Уфе. Фото:

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Ракурс

Нафтопереробні заводи в російській Уфі зазнали дронових ударів.

У четвер, 25 червня, безпілотники уразили два з трьох НПЗ міста. Ці об'єкти розташовані за понад 1 тис. 400 км від кордону з Україною. Мешканці міста також зафіксували проліт безпілотників над Уфою. Про це повідомив Telegram-канал Exilenova+.

Як відомо, в північній частині Уфи знаходяться три НПЗ Башнефти: «Башнефть-Новойл», «Башнефть-Уфанефтехим» та «Башнефть-УНПЗ». Там виробляють бензин, дизель, авіапаливо та нафтохімію.

Нагадаємо, в ніч проти 16 червня безпілотники пошкодили установку Московського НПЗ у Капотні, яка забезпечувала більше від половини потужності заводу. А вже 18 червня підприємство знову зазнало атаки і було змушене зупинити роботу. На території заводу було зафіксовано щонайменше п’ять пожеж. Внаслідок одного з вибухів у повітря злетів дах нафтосховища.

Після цих атак Московський нафтопереробний завод зупинив роботу на тривалий час після того, як зазнав серйозних пошкоджень внаслідок удару дронів. ЗМІ поінформували, що НПЗ буде зупинений щонайменше до 2027 року, бо на ремонт знадобиться як мінімум шість місяців.