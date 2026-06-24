На ремонт Московського НПЗ знадобиться щонайменше пів року. Фото:

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Московський нафтопереробний завод зупинив роботу на тривалий час.

Після того, як підприємство зазнало серйозних пошкоджень внаслідок удару дронів, НПЗ буде зупинений щонайменше до 2027 року. На ремонт знадобиться щонайменше півроку. Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на джерела.

Також зазначається, що зупинка роботи цього нафтозаводу ускладнює зусилля Росії щодо боротьби з дефіцитом палива. «Газпром нефть» не відповіла на запит журналістів про коментар.

Московський нафтопереробний завод забезпечує близько 40% нафтопереробки регіону й значну частину місцевого ринку пального. У 2024 році НПЗ переробив 11,6 млн т нафти та виробив 2,9 млн т бензину.

Нагадаємо, в ніч проти 16 червня безпілотники пошкодили установку Московського НПЗ у Капотні, яка забезпечувала більше від половини потужності заводу. А вже 18 червня підприємство знову зазнало атаки і було змушене зупинити роботу. На території заводу було зафіксовано щонайменше п’ять пожеж. Внаслідок одного з вибухів у повітря злетів дах нафтосховища.

У Генеральному штабі ЗСУ заявили, що завод припинив переробку нафти через значні пошкодження чотирьох великих резервуарів і технологічного обладнання.

Джерело: Reuters