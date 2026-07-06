Силы обороны поразили Омский НПЗ. Фото: соцсети

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Українські безпілотники уразили Омський нафтопереробний завод.

Це один з найбільших НПЗ у Російській Федерації й належить компанії «Газпром нафта». Підприємство, яке атакували дрони, розташоване за понад 2 тис. 500 км від українського кордону. З урахуванням висот та маневрів БпЛА подолали майже 3 тис. км. Про це радник міністра оборони Сергій Стерненко повідомив у Telegram.

У Генеральному штабі ЗСУ поінформували, що на території НПЗ було зафіксовано влучання з подальшою пожежею. Ступінь пошкоджень уточнюється. Попередньо відомо, що була уражена установка первинної переробки нафти ЕЛОУ-АВТ-11 проектною потужністю 8,4 млн т нафти на рік.

Як відомо, Омський НПЗ переробляє понад 22 млн т нафти на рік. На підприємстві виробляють 50 видів нафтопродуктів, зокрема бензини, дизельне та авіапаливо.

Приблизно 10% усієї нафтопереробки РФ припадає саме на Омський завод. Крім того, це підприємство забезпечує понад 50% потреб Сибірського федерального округу в моторному паливі.

Нагадаємо, 2 липня Сили оборони України уразили нафтопереробний завод «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» у Кстово (Нижньогородська область РФ). Було уражено установку первинної переробки нафти АВТ-6, виникла пожежа. Цей НПЗ є одним із найбільших нафтопереробних підприємств Росії, а його проектна потужність становить близько 17 млн т нафти на рік.