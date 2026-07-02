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Уражено нафтопереробний завод у Кстово, фото: Генштаб ЗСУ
Уражено НПЗ у Кстово, залізничний міст та спостережний пункт рашистів — Генштабhttps://racurs.ua/ua/n214768-urajeno-npz-u-kstovo-zaliznychnyy-mist-ta-sposterejnyy-punkt-rashystiv-genshtab.htmlРакурс
Сили оборони України у ніч на сьогодні, 2 липня, уразили нафтопереробний завод «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» у Кстово (Нижньогородська область РФ).
Зафіксовано влучання в об'єкт із подальшою пожежею на території підприємства. Про це сьогодні вранці повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
За попередньою інформацією, уражено установку первинної переробки нафти АВТ-6. Ступінь завданих збитків уточнюється, — розповіли у Генштабі.
Зазначається, що НПЗ «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» є одним із найбільших нафтопереробних підприємств Росії. Його проектна потужність становить близько 17 млн тонн нафти на рік.
Підприємство виробляє автомобільні бензини, дизельне та авіаційне паливо, мастильні матеріали й іншу продукцію, яка використовується, зокрема, для забезпечення потреб збройних сил держави-агресора, — зазначили у Генштабі.
У соцмережах вже з’явилися фото, які показують наслідки атаки на цей НПЗ.
Крім того, уражено:
- склад БпЛА противника у районі Кам’янки Запорізької області;
- залізничний міст через річку Сіверський Донець у районі Станиці Луганської. Цей об'єкт використовується противником для військової логістики та перекидання особового складу, озброєння і матеріально-технічних засобів;
- командно-спостережний пункт противника у районі Вільшаної Харківської області.
Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на припинення збройної агресії російської федерації, — наголошують у Генштабі.