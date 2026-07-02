Уражено нафтопереробний завод у Кстово, фото: Генштаб ЗСУ

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Сили оборони України у ніч на сьогодні, 2 липня, уразили нафтопереробний завод «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» у Кстово (Нижньогородська область РФ).

Зафіксовано влучання в об'єкт із подальшою пожежею на території підприємства. Про це сьогодні вранці повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

За попередньою інформацією, уражено установку первинної переробки нафти АВТ-6. Ступінь завданих збитків уточнюється, — розповіли у Генштабі.

Зазначається, що НПЗ «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» є одним із найбільших нафтопереробних підприємств Росії. Його проектна потужність становить близько 17 млн тонн нафти на рік.

Підприємство виробляє автомобільні бензини, дизельне та авіаційне паливо, мастильні матеріали й іншу продукцію, яка використовується, зокрема, для забезпечення потреб збройних сил держави-агресора, — зазначили у Генштабі.

У соцмережах вже з’явилися фото, які показують наслідки атаки на цей НПЗ.

Крім того, уражено:

склад БпЛА противника у районі Кам’янки Запорізької області;

залізничний міст через річку Сіверський Донець у районі Станиці Луганської. Цей об'єкт використовується противником для військової логістики та перекидання особового складу, озброєння і матеріально-технічних засобів;

командно-спостережний пункт противника у районі Вільшаної Харківської області.