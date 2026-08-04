Дроны ударили по НПЗ в Сызрани и складу Wildberries в Ленинградской области РФ. Фото:

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Країна-агресор Російська Федерація вночі 4 липня зазнала чергової атаки дронами.

Безпілотники вдарили по нафтопереробному заводу в російській Сизрані, який вважається одним із найбільших підприємств нафтоперероблення в Самарській області і входить до структури ПАТ «Роснефть». НПЗ випускає бензин, дизельне та авіаційне пальне, мазут, бітум, зріджені вуглеводневі гази тощо, а також переробляє від 7 до 8,5 млн т нафти на рік. Про це повідомили моніторингові Telegram-канали.

Також був уражений склад компанії Wildberries у Ленінградській області, який знаходився в селищі Красний Бор. Спалахнуло приміщення площею 154 тис. кв. м.

Крім того, атака дронів фіксувалася в Чехові Московської області. Губернатор регіону Андрій Воробйов заявив, що внаслідок нальоту БпЛА п’ятеро осіб загинули, а ще шість постраждали.

Нагадаємо, вже два тижні Сили оборони України майже щодня атакують склади найбільшого російського маркетплейса Wildberries. Зокрема, українські дрони влучали по логістичних об'єктах Wildberries у Котовську, Електросталі, Краснодарі, Санкт-Петербурзі, Єкатеринбурзі та ще десятках інших міст РФ. За цей час було пошкоджено від 17% до 22% усієї логістичної інфраструктури інтернет-магазину.