Беспилотники атаковали порт и НПЗ в российском Туапсе.

Безпілотники вночі 20 квітня атакували російське місто Туапсе, що в Краснодарському краї РФ.

«Уламки» БпЛА пошкодили скління в низці будівель на території міста, зокрема в початковій школі та дитячому садку, музеї, церкві, багатоквартирному будинку, а також газову трубу. У морському порту виникла пожежа. Про це губернатор Краснодарського краю РФ Веніамін Кондратьєв повідомив у Telegram.

Моніторингові канали повідомили, що під ударом другий раз за тиждень опинився НПЗ, який утворює єдиний виробничий комплекс із місцевим портом. У соцмережах з’явилися фото та відео масштабної пожежі в Туапсе.

Як відомо, Туапсинський НПЗ вважається одним із ключових об'єктів нафтової інфраструктури РФ на Чорному морі. Підприємство входить до структури «Роснефти» та має пряме сполучення з морським експортним терміналом, через який значна частина продукції відправляється за кордон.

Нагадаємо, 16 квітня Сили оборони України уразили нафтопереробний завод «Туапсинский» (Туапсе, Краснодарський край РФ), який активно задіяний у забезпеченні російської окупаційної армії.