Украина ударила уже по 24 из 33 российских НПЗ.

Україна завдала 158 ударів по НПЗ Росії від початку повномасштабної війни.

Сили оборони вдарили по щонайменше 24 із 33 російських нафтопереробних заводів, які мають потужність виробництва в понад 1 млн т нафти на рік. Серед найбільших заводів поза зоною атак залишилися лише Омський та Ангарський НПЗ, які розташовані за Уралом. Про це пише російське видання «Вот так».

Зазначається, що українські підрозділи найчастіше атакували Рязанський та Саратовські заводи. По цих нафтопереробних підприємствах СОУ били по 15 разів. А рекордним за кількістю атак став 2025 рік, а за майже п’ять місяців 2026 року Україна вже майже повторила показники всього 2024-го року.

Нагадаємо, 18 травня українські війська уразили нафтопереробний завод «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» у Кстово Нижньогородській області Росії. А 19 травня було завдано удару по нафтоперекачувальній станції «Ярославль-3» у Ярославській області.

А вже 21 травня українські військові уразили Сизранський нафтопереробний завод російської державної компанії «Роснефть» у Самарській області. Цей НПЗ розташований за понад 800 км від кордону України, його потужність становить до 9 млн т нафти на рік.