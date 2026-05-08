БпЛА ударили по промзоні із стратегічними підприємствами в Ростові-на-Дону.

Масштабна пожежа виникла в промзоні російського Ростова-на-Дону.

У ніч на 8 травня в цьому місті пролунала серія вибухів, після чого в місті спалахнула масштабна пожежа. Займання виникло в районі Західного промвузла, де розташовані стратегічні підприємства. Про це пишуть моніторингові пабліки та OSINT-аналітики в Telegram.

Зазначається, що палають завод лакофарбових матеріалів «Емпілс» та філія науково-технічного центру «Радар».

Хімзавод вважається одним із найбільших хімічних і лакофарбових підприємств, що розташовані на півдні Російської Федерації. Раніше це підприємство вже атакували цьогоріч у січні.

Щодо філії «НТЦ Радар», яка опинилася в районі займання, то вона займається розробкою та обслуговуванням комплексів спеціального призначення. Це підприємство співпрацює з Міністерством оборони РФ та компаніями оборонного сектору.

Нагадаємо, 7 травня українські дрони атакували НПЗ «Лукойл-Пермнафтооргсинтез» у російській Пермі, який знаходиться за понад 1 тис. 500 км від українського кордону. Під ударом опинився не лише нафтопереробний завод, а й лінійна виробничо-диспетчерська станція «Перм».