Сили оборони уразили ще один російський НПЗ, фото: Генштаб ЗСУ
Сили оборони України вчора, 15 квітня, та в ніч на сьогодні, 16 квітня, уразили низку важливих об'єктів російських загарбників.
Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Зокрема уражено нафтопереробний завод «Туапсинский» (Туапсе, Краснодарський край РФ). Цей НПЗ здійснює переробку нафти заявленим обсягом 12 млн тонн/рік і активно задіяний у забезпеченні російської окупаційної армії.
Зафіксовано ураження цілі з подальшою пожежею на об'єкті. Масштаби збитків уточнюються, — розповіли у Генштабі.
Раніше сьогодні у соцмережах з’явилися відео із наслідками влучань.
Окрім цього:
- завдано ураження по району зосередження тактичної групи 15-ї окремої берегової ракетної бригади Чорноморського флоту РФ (БРК «Бастион») (Севастополь, тимчасово окупований Крим);
- уражено засоби ППО противника — зенітний ракетний комплекс «Бук-М2» (Багатівка, ТОТ Запорізької області), зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцир» (Феодосія, ТОТ Криму), а також зенітний ракетний комплекс «Оса» (Водяне, ТОТ Донецької області);
- уражено пункти управління БпЛА противника в районах населених пунктів Вербове Запорізької області та Гола Пристань на Херсонщині;
- уражено живу силу противника в районах населених пунктів Родинське та Затишне Донецької області, а також пункт управління ворога у районі Рівнополя на Донеччині.
Втрати противника уточнюються, — додали у Генштабі.