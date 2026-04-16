Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Знищення ворожого ешелону, скріншот відео

СБС та СБУ знищили російські ешелони з пальним під Луганськом (ВІДЕО)

16 кві 2026, 20:30
999

Співробітники ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях спільно з військовими 1-го Окремого центру безпілотних систем ЗСУ знищили російські ешелони з пальним під Луганськом.

Про це сьогодні, 16 квітня, повідомив прес-центр СБУ.

Під час розвідувальної роботи співробітники Служби безпеки встановили, що на залізничних станціях поблизу Луганська противник накопичив вантажні ешелони з пальним, призначеним для забезпечення російської військової техніки, — розповіли у СБУ. — Після підтвердження цілей та передачі координат підрозділам Сил безпілотних систем по ворожих об'єктах було завдано високоточних ударів із застосуванням дронів FP-2.

У результаті ураження:

  • знищено цистерни з нафтопродуктами;
  • суттєво пошкоджено залізничну інфраструктуру, яку окупанти використовували для постачання ресурсів на фронт.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів