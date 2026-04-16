Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
Уничтожение вражеского эшелона, скриншот видео
Співробітники ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях спільно з військовими 1-го Окремого центру безпілотних систем ЗСУ знищили російські ешелони з пальним під Луганськом.
Про це сьогодні, 16 квітня, повідомив прес-центр СБУ.
Під час розвідувальної роботи співробітники Служби безпеки встановили, що на залізничних станціях поблизу Луганська противник накопичив вантажні ешелони з пальним, призначеним для забезпечення російської військової техніки, — розповіли у СБУ. — Після підтвердження цілей та передачі координат підрозділам Сил безпілотних систем по ворожих об'єктах було завдано високоточних ударів із застосуванням дронів FP-2.
У результаті ураження:
- знищено цистерни з нафтопродуктами;
- суттєво пошкоджено залізничну інфраструктуру, яку окупанти використовували для постачання ресурсів на фронт.